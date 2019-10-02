Правоохранители оценивают спецоперацию в Хотяновке, во время которой был ликвидирован преступник, обстрелявший патрульных 22 сентября, успешной. Об этом на брифинге сообщил глава киевской полиции Андрей Крищенко.

По его информации, в ходе спецоперации были ранены двое сотрудников спецназа КОРД. У одного слепое ранение в области груди, а у второго предплечье. Сейчас они в госпитале МВД.

Крищенко сообщил, что у преступника было несколько паспортов разных государств, поэтому пока идут экспертизы, какое из его имен настоящее. Доподлинно известно, что он гражданин Грузии.

Андрей Крищенко и сотрудник КОРДа, который принимал участие в операции

Напомним, 22 сентября полицейские, которые патрулировали Минский проспект в Киеве, обратили внимание на автомобиль "ВАЗ" и четырех человек рядом с ним. Когда патрульные остановилась и вышли из машины, чтобы проверить документы мужчин, то один из них начал стрелять. После этого ему удалось скрыться.

В ходе спецоперации правоохранители установили, что преступник скрывается в строительном вагончике в селе Хотяновка Киевской области. Ему предложили сдаться, однако он начал стрелять. В результате его ликвидировали.