Народные депутаты фракции "Слуги народа" высказались по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и поделились со "Страной" своими взглядами на вчерашнее подписание в Минске "формулы Штайнмайера".

Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев:

"Формула Штайнмайера - это очень короткий документ, суть которого сводится к проведению выборов на оккупированных территориях по украинскому законодательству и приобретению на постоянной основе особенного статуса Донбасса - в момент, когда выборы будут проведены и ОБСЕ признает их проведение по международным стандартам. Провести выборы на оккупированных территориях в присутствии вооруженных сил иностранного государства невозможно. Сейчас не идет речь о каком-либо законопроекте об особом статусе Донбасса. Разрабатывается новый законопроект. Когда он будет готов, мы начнем его широко обсуждать с обществом. Я очень сильно прошу общественность осторожно относиться к вопросу мира. Какое-либо неаккуратное движение может сорвать или отложить какие-либо договоренности".

Представитель Кабмина в Верховной Раде Ирина Верещук:

"На заседании фракции депутаты и президент ни о чем не договаривались. Президент проинформировал фракцию, что именно было подписано в Минске контактной группой, как именно украинская сторона соглашается на переговорный процесс и как будут обеспечиваться национальные интересы в нормандском переговорном формате. Сейчас не идет речь о каких-либо законопроектах, касающихся проведения выборов. Документ Мартина Сайдика, который подписал Леонид Кучма, фракция "Слуга народа" приняла во внимание. Мы как фракция не можем его ратифицировать или выносить его на обсуждение в парламенте. Мы можем его только принять во внимание. По сути, формулы Штайнмайера не существует. Это устная договоренность, устный алгоритм, который предусматривает определенную модель с условиями, среди которых Минская политика безопасности, прекращение огня, разведения вооружения и так дальше. И только после встречи в нормандском формате можно будет говорить о дате и формате проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия:

"После того как ночью из Минска вернулась переговорная группа, в обществе начали разгонять фактически фальсифицированную информацию о зраде. Главы фракций инициировали встречу с президентом, чтобы получить более конкретную информацию. Подробности встречи на заседании глав фракций я рассказать не могу, так как она была закрытой. Могу лишь гарантировать, что все в порядке. Это услышали все депутаты, мы все с проукраинской позицией. После заседания глав фракций я попросил президента, чтобы он провел встречу с фракцией "Слуга народа", чтобы работать дальше и снять вопрос по поводу "формулы Штайнтайера". Моя личная позиция, что в этой стране не найдется ни одного человека, который скажет, что я хочу нарушить интересы Украины. Правовой статус документа, который нам показали, - это письмо. К сожалению, я не дипломат и не могу дать оценку этому документу. Но очевидно, что это шаг для того, чтобы перейти в нормандский формат. Пока что речь не идет о принятии каких либо законов".

Народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко:

"Встреча с президентом на фракции прошла в очень теплых условиях. Зрады нет, "формула Штайнмайера" - это только инструмент, который потом будет имплементирован в сам закон. Закон будем принимать. Президенту не пришлось успокаивать депутатов "Слуги народа": мы и так все это знали. То, что сейчас происходит, это движение по пути, обозначенному еще нашими "попередниками". Президент нам рассказал, что перед встречей с нашей фракцией он встретился с главами фракций и главы фракций пришли к общему мнению: зрады нет. Все, что сейчас в обществе нагнетается касательно зрады, делает партия войны. Какая, додумайтесь сами".

Народный депутат фракции "Слуга народа" Богдан Яременко:

"Весь комплекс процесса мирного урегулирования конфликта на востоке Украины должен обсуждаться в нормандском формате. Документ, который подписали вчера в Минске, является предпосылкой перехода к нормандскому формату. Сейчас еще нет договоренностей о том, как именно будут проходить выборы на оккупированных территориях. Обе стороны назвали свои красные линии. Между собой мы называем это "формула Зеленского". Это не закрепление особого статуса Донбасса в Конституции Украины, проведение выборов в органы местной власти на всей территории Украины и при этом достижение вопросов безопасности. Вопросы безопасности стоят до вопросов политического урегулирования, а именно выборов. Сегодня было проведено заседание глав фракции, на котором президент продемонстрировал копию документа, который подписал Леонид Кучма. Что конкретно происходило на заседании фракции "Слуга народа", я комментировать не могу, они закрыты".

Народный депутат фракции "Слуга народа" Дмитрий Костюк:

"Формула Штайнмайера" - это один абзац текста. Она внесена в Минские договоренности после Иловайска в 2014 году. Это предложение к переговорам, чтобы потом обсудить этот текст в нормандском формате. Свернуть все договоренности - это значит заморозить конфликт, и на Донбассе продолжается война. Силовым путем даже пробовать не хочется, если есть возможность дипломатически решить. Владимир Зеленский пришел к нам на заседание фракции и сказал, что главы фракций все согласовали и поняли. А сейчас мы видим стандартную ситуацию украинской политики, когда главы фракций президенту говорят одно, а своим поклонникам - другое".

Народный депутат фракции "Слуга народа" Кирилл Нестеренко:

"Зрады нет. Формула Штайнмайера необходима, чтобы сесть за стол переговоров. Насколько мне известно, президент встречался с главами фракций, они хотели раскачать обстановку. Но когда Зеленский объяснил им, что в этом нет зрады, они не знали, что возразить. Он их убедил.

Ранее "Страна" писала, что представительница Леонида Кучмы опубликовала текст подписанной в Минске "формулы Штайнмайера".

Мы также приводили реакцию европейского политикума на вчерашние события в Минске.