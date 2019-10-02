На заседании в среду, 2 октября, Кабинет министров Украины принял решение отсрочить штрафы для владельцев нерастаможенных "евроблях" до 2020 года. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, видео с его брифинга в YouTube опубликовал телеканал "112 Украина".

"Отсрочка до 1 января 2020 года применения штрафов для владельцев нерастаможенных автомобилей на иностранной регистрации, так называемых "евробляхеров". То есть мы очевидно должны решить проблему с этой категорией населения... Мы сейчас эту ситуацию изучаем, наш министр транспорта, инфраструктуры, находится в постоянной коммуникации с активистами, представителями этого движения", - сказал Гончарук.

По словам премьер-министра, пока не будет найдено решение сложившейся ситуации, штрафы применяться не будут.

Видео: YouTube/ 112 Украина

Напомним, в Министерстве инфраструктуры предлагают ввести "простую формулу" растаможки евроблях.

Также мы писали о том, что ждет евробляхеров, которым дали отсрочку по штрафам.