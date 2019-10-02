Генеральная прокуратура Украины готовит подозрение экс-президенту Петру Порошенко по статье о злоупотреблении властью. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в ГПУ.

"Активно отрабатываются проекты подозрений бывшему главе государства, а также ряду нынешних и бывших народных депутатов", - сказал собеседник агентства. При этом он не уточнил подробностей, отметив лишь, что проект подозрения Порошенко касается злоупотребления властью.

Напомним, что накануне Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против экс-генпрокурора Юрия Луценко по факту возможного злоупотребления властью. Заявление подал нардеп от Слуги народа Давид Арахамия. В нем говорится, что Луценко в сговоре с рядом бывших народных депутатов и другими лицами якобы содействовал незаконному игорному бизнесу.

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