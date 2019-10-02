Около десятка сумчан 2 октября вышли на железнодорожные пути и остановили поезд пригородного сообщения. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Инцидент произошел утром на железнодорожной остановке "59-й километр". Около десятка сумчан, обеспокоенных отменой дополнительных железнодорожных остановок, вышли на пути. В результате машинист пассажирского поезда пригородного сообщения "Сумы - Смородино" вынужден был остановить состав.

Фото: su.npu.gov.ua

На место происшествия выехали руководитель Главного управления Национальной полиции в Сумской области, сотрудники Управления превентивной деятельности и патрульной полиции. Пообщавшись с людьми и машинистом, полицейские урегулировали конфликт. Машинист открыл двери вагонов, а люди зашли внутрь, освободив путь.

По словам участников конфликта, остановки были отменены из-за задолженности местных властей перед "Укрзализнецей" в части компенсации льгот за проезд пенсионеров.

Сейчас полиция опрашивает свидетелей и участников происшествия, выясняя причины и обстоятельства временного блокирования движения поезда. Начата проверка обоснованности и законности отмены дополнительных остановок, а также причины возникновения задолженности. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Напомним, в середине сентября активисты, а также бывший нардеп Семен Семенченко блокировали вагоны с углем во Львовской области.

А чуть ранее, летом, львовские шахтеры перекрыли трассы на Польшу в знак протеста против невыплаты зарплаты и упадка угольной отрасли.