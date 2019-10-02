В Киеве участники форума по урбанистике и "умному городу" парковались на газоне и пешеходном переходе. Фото
Участники урбанистического форума Kyiv Smart city, который 1 октября проходил в Киеве, парковались на газоне и пешеходном переходе. Соответствующие фото в Facebook опубликовал блогер Александр Барабошко.
"Хорошее мероприятие, правильная инициатива, наполнение. Но для меня диссонанс люди, которые приехали обсуждать урбанистику, представители государственных департаментов, которые просто плюют на город", - написал он.
Мероприятие проходило в КВЦ "Парковый" на Парковой дороге, 16-а в Киеве. Среди участников были заявлены "опытные специалисты и эксперты во внедрении современных smart-технологий в городскую инфраструктуру".
Скриншот: Facebook/ Олександр Барабошко
Напомним, в июле в Киеве стартовала эвакуация неправильно припаркованных авто.
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