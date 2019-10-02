Фракция "Слуга народа" подала президенту Владимиру Зеленскому предложение со списком из 18 кандидатур в персональный состав Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщается на сайте Гражданской сети ОПОРА со ссылкой на полученный ответ из Офиса президента.

В ответе указано, что "Слуга народа" подала свой список президенту еще 14 сентября. Фракция просит рассмотреть при назначении на должности членов ЦИК такие кандидатуры:

Боярчук Оксану Борисовну; Волошина Юрия Алексеевича; Гатауллину Елену Аухатовну; Гетьмана Евгения Анатолиевича; Греня Виталия Вячеславовича; Диденко Олега Николаевича; Евстигнеева Андрея Сергеевича; Ефремову Ирину Алексеевну; Каминскую Наталью Васильевну; Кармазь Александру Александровну; Квашу Оксану Александровну; Любченко Павла Николаевича; Махницкую Екатерину Григорьевну; Орлова Валентина Валентиновича; Перепелюка Владимира Григорьевича; Плукаря Виталия Владимировича; Постивого Сергея Александровича; Фрицкого Юрия Олеговича.

Отметим, что Олег Диденко, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Екатерина Махницкого и Виталий Плукар ранее были в составе Центральной избирательной комиссии.

Ранее "Страна" писала о том, что "Слуга народа" и "За будущее" предложат в новую ЦИК шестерых членов старой комиссии.

Также мы выясняли, зачем Зеленскому старые кадры для нового Центризбиркома.