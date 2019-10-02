В ЦИК подали 18 кандидатур от "Слуги народа". Список
Фракция "Слуга народа" подала президенту Владимиру Зеленскому предложение со списком из 18 кандидатур в персональный состав Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщается на сайте Гражданской сети ОПОРА со ссылкой на полученный ответ из Офиса президента.
В ответе указано, что "Слуга народа" подала свой список президенту еще 14 сентября. Фракция просит рассмотреть при назначении на должности членов ЦИК такие кандидатуры:
- Боярчук Оксану Борисовну;
- Волошина Юрия Алексеевича;
- Гатауллину Елену Аухатовну;
- Гетьмана Евгения Анатолиевича;
- Греня Виталия Вячеславовича;
- Диденко Олега Николаевича;
- Евстигнеева Андрея Сергеевича;
- Ефремову Ирину Алексеевну;
- Каминскую Наталью Васильевну;
- Кармазь Александру Александровну;
- Квашу Оксану Александровну;
- Любченко Павла Николаевича;
- Махницкую Екатерину Григорьевну;
- Орлова Валентина Валентиновича;
- Перепелюка Владимира Григорьевича;
- Плукаря Виталия Владимировича;
- Постивого Сергея Александровича;
- Фрицкого Юрия Олеговича.
Отметим, что Олег Диденко, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Екатерина Махницкого и Виталий Плукар ранее были в составе Центральной избирательной комиссии.
Ранее "Страна" писала о том, что "Слуга народа" и "За будущее" предложат в новую ЦИК шестерых членов старой комиссии.
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