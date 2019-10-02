Фракция "Слуга народа" подала президенту Владимиру Зеленскому предложение со списком из  18 кандидатур в персональный состав Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщается на сайте Гражданской сети ОПОРА со ссылкой на полученный ответ из Офиса президента.

В ответе указано, что "Слуга народа" подала свой список президенту еще 14 сентября. Фракция просит рассмотреть при назначении на должности членов ЦИК такие кандидатуры:

  1. Боярчук Оксану Борисовну;
  2. Волошина Юрия Алексеевича;
  3. Гатауллину Елену Аухатовну;
  4. Гетьмана Евгения Анатолиевича;
  5. Греня Виталия Вячеславовича;
  6. Диденко Олега Николаевича;
  7. Евстигнеева Андрея Сергеевича;
  8. Ефремову Ирину Алексеевну;
  9. Каминскую Наталью Васильевну;
  10. Кармазь Александру Александровну;
  11. Квашу Оксану Александровну;
  12. Любченко Павла Николаевича;
  13. Махницкую Екатерину Григорьевну;
  14. Орлова Валентина Валентиновича;
  15. Перепелюка Владимира Григорьевича;
  16. Плукаря Виталия Владимировича;
  17. Постивого Сергея Александровича;
  18. Фрицкого Юрия Олеговича.

Отметим, что Олег Диденко, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Екатерина Махницкого и Виталий Плукар ранее были в составе Центральной избирательной комиссии.

Ранее "Страна" писала о том, что "Слуга народа" и "За будущее" предложат в новую ЦИК шестерых членов старой комиссии.

Также мы выясняли, зачем Зеленскому старые кадры для нового Центризбиркома.

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