Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский прямо во время заседания Верховной Рады 2 октября устроил себе обед. Видео нардепа, прохаживающегося по залу Рады с наполненной едой емкостью и вилкой опубликовал Ян Доброносов в Facebook.

Видео: facebook.com

Напомним, что Дубинский задал Гончаруку вопрос об Антоне Геращенко и курсе 40 гривен за доллар.

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