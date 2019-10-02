Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK обратились с открытым письмом к лидерам стран Европейского Союза, главам руководящих органов ЕС и руководителям профильных международных организаций в связи с давлением на свободу слова в Украине.

Написать послание сотрудников каналов вынудило систематическое давление на неугодные СМИ в Украине. Оно вылилось в решение от 26 сентября Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания лишить телеканал "112 Украина" лицензии на цифровое вещание. Журналисты расценили его как покушение на свободу слова в Украине.

Коллективы телеканалов попросили защиты у европейских лидеров, так как добиться справедливости в Украине у них не получается.

В послании, в частности, говорится, что президент Украины Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Богдан, монополизировав власть и подмяв под себя все силовые структуры и суды, начали

зачищать информационное пространство страны.

Так, власть лишила канал "112 Украина" почти 40% аудитории с помощью Нацсовета по ТВ. На канал NewsOne подали в суд. А на канале ZIK назначили "абсолютно немотивированные проверки для дальнейшего закрытия".

Текст обращения будет направлен главе Европейского совета Дональду Туску, главе Европарламента Давиду Сассоли, президенту Франции Эммануэлю Макрону, канцлеру Германии Ангеле Меркель и другим официальным лицам.

Напомним, сегодня журналисты "112 Украина", NewsOne и ZIK проводят в эфире акцию против цензуры, заклеив себе рты.

Журналистов поддержали в парламенте нардепы от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич и Вадим Рабинович, повесив на трибуну плакат против цензуры.