Министр инфраструктуры Владислав Криклий во время рабочего совещания в Николаеве заявил, что для иностранных граждан проезд по украинским дорогам может стать платным. Об этом сообщает "Укринформ".

Деньги правительство планирует брать с гостей страны, въезжающих в Украину на машинах с иностранными номерами.

"Для иностранцев планируем ввести платный проезд по дорогам Украины. Ведь они не всегда покупают акцизы, и получается не совсем справедливо по отношению к нашим автомобилистам, которые платят акциз. Например, в Украину заезжает большая фура с полным баком горючего на иностранных номерах. Она проезжает тысячу километров по нашим дорогам и ничего за это не платит. Поэтому мы будем планировать определенный механизм и будем надеяться, что депутаты это поддержат", - раскрыл намерения властей Криклий.

При этом министр добавил, что в Украине за 5 лет планируется отремонтировать 24 тысяч километров дорог.

Ранее предшественник Криклия Владимир Омелян рассказывал, сколько стоит ремонт километра дороги в стране.

Мы сообщали, что Криклий анонсировал строительство наземного метро на Троещину в Киеве.