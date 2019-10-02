26 сентября Печерский райсуд Киева своим решением предоставил Военной прокуратуре доступ к секретным документам СНБО, касающихся массовой выдачи украинцам паспортов РФ, Венгрии, Румынии и Польши. Об этом свидетельствует информация в Едином реестре судебных решений.

Постановление подписала судья Печерского райсуда Киева Светлана Смык. Военная прокуратура получит доступ к оригиналам документов Совета национальной безопасности и обороны Украины, которые представляют государственную тайну. В них содержатся сведения о массовой выдаче паспортов граждан Венгрии, Румынии, Польши и России соответственно жителям западных регионов Украины и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Суд разрешил доступ к входящей документации, которая поступала в период с 7 апреля 2014 года по 26 сентября 2019 года в СНБО из Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Государственной пограничной службы, Службы внешней разведки Службы безопасности, Министерства внутренних дел (Национальной полиции) и других государственных органов с информацией о массовой выдаче паспортов граждан Венгрии, Румынии, Польши и России соответственно жителям западных регионов Украины и временно оккупированных территорий Донбасса.

Кроме того, Военная прокуратура получила доступ к поручениям СНБО Национальному институту стратегических исследований относительно научно-аналитических исследований по развитию событий в западных областях и временно неподконтрольной правительству Украины части Донецкой и Луганской областей в связи с массовой выдачей гражданам Украины паспортов иностранных государств (Венгрии , Румынии, Польши и России), а также к письменным решениям, стенограммам (протоколам) заседаний СНБО по указанным вопросам.

Суд определил срок действия постановления продолжительностью 30 дней, который необходимо исчислять со дня вынесения постановления следственным судьей. Постановление обжалованию не подлежит.

В ходатайстве Главной военной прокуратуры сказано, что она осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве от 3 июня 2019 года, которое проводится Главным следственным управлением Службы безопасности Украины по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.14, ч.2 ст.110 Уголовного Кодекса Украины, по факту подготовки к совершению неустановленными лицами посягательства на территориальную целостность Украины, по предварительному сговору группой лиц, совмещенном с разжиганием межнациональной вражды.

Напомним, в МВД РФ заявили, что жители Донбасса уже получили 35 тысяч российских паспортов.

Также мы писали, что на Закарпатье суд оправдал депутата, у которой нашли венгерский паспорт.