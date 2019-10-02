Следователи теруправления Государственного бюро расследований в городе Киеве расследуют обстоятельства применения оружия работниками подразделения Нацполиции КОРД при задержании, которое проводили в среду, 2 октября, утром в селе Хотяновка Киевской области. Об этом сообщается на сайте ГБР.

Уточняется, что уголовное производство зарегистрировано на основании информации, предоставленной Нацполицией. Оно квалифицировано, как умышленное противоправное причинение смерти другому человеку (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Киевской области.

По предварительным данным, в селе Хотяновка Вышгородского района Киевской области работники подразделения КОРД Главного управления Нацполиции в Киеве применили огнестрельное оружие при задержании правонарушителя, который выстрелил в сторону работника полиции. От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте.

Судя по фото с места инцидента, злоумышленник стрелял в полицейского из пистолета с глушителем.

Напомним, застреленный при задержании гражданин Грузии разыскивался полицией после того, как 23 сентября открыл стрельбу в Обольньском районе Киева и ранил четверых полицейских. Тогда удалось задержать троих сообщников стрелка, но сам он скрылся.

Фото: dbr.gov.ua

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