На телеканалах ZIK, 112 Украина и NewsOne, которые угрожает закрыть власть, запустили социальный ролик с жесткой критикой президента Украины Владимира Зеленского.

Ролик появился и на YouTube.

В коротком видео глава государство обвиняется в том, что он не выполнил практически ни одного ключевого предвыборного обещания. Зато продолжает преследовать неугодные медиа, как это делал Порошенко.

"Вы обманули людей с миром. А виноваты каналы? Господин Зеленский, вы обманули со снижением тарифов, а виноваты каналы. Вы не покарали Свинарчуков и других коррупционеров времен Порошенко, а виноваты каналы. Вы не остановили войну, как обещали, но виноваты каналы", - говорится в видео.

Видео: YouTube/ Телеканал ZIK

Сотрудники каналов пообещали, что будут говорить об обмане президента, а ему не удастся запретить им это делать.

"Мы будем говорить, что вы обманываете людей, потому что вы их обманываете. И вы не закроете нам рот, и не закроете журналистику, и не сделаете ее ручной", - заверили журналисты.

Также они подняли тему запугивания и преследования СМИ, в том числе с помощью ручных националистов.

"Именно вы позволяете националистам бить наших журналистов. Именно вы не замечаете обстрелов каналов. Вы делаете все, чтобы запугать журналистов, которые говорят, что за 4 месяца при власти вы ничего не сделали для людей", - сказано в ролике.

В конце видео говорится, что из-за Зеленского Украина стала посмешищем для всего мира.

"Мы надеялись, что благодаря вам Украину будут любить и защищать во всем мире. Но после вашего провала в Штатах мы видим, что из-за вас над нашей страной смеются. Нам стыдно, что наш президент оказался способным только на то, чтобы бороться с журналистами, которые говорят ему о его ошибках. Свободу слова не остановить!" - такими словами завершается ролик.

Как сообщала "Страна", в конце сентября нардеп от "Оппозиционной платформы За жизнь" Олег Волошин передал в Госдеп США доклад о системных проблемах со свободой слова, давлении на телеканалы 112, Zik и NewsOne.

А сегодня журналисты трех названных СМИ заклеили рты в знак протеста против попыток закрыть каналы.

Подробнее о том, что стоит за наездом на телеканал 112 и NewsOne можно прочитать здесь и здесь.