Генпрокурор Руслан Рябошапка 30 сентября назначил нового прокурора Одесской области - им стал бывший сотрудник СБУ, полковник Максим Вихор.

Напомним, что прежний прокурор Олег Жученко был уволен 3 сентября 2019 года.

"Страна" выяснила, чем известен новый прокурор Одесской области.

По информации источников "Страны" в одесской прокуратуре, новый начальник начал работу с того, что собрал ключевых сотрудников ведомства и потребовал от них написать заявления об увольнении "по собственному желанию".

По словам наших источников, новый прокурор получил от руководства в Киеве карт-бланш на кадровую зачистку одесской прокуратуры. Действующие прокуроры во главе с бывшим областным прокурором Олегом Жученко неоднократно попадали в коррупционные скандалы.

Новый прокурор Максим Вихор ранее служил в отделе "К" одесского УСБУ - по борьбе с коррупцией и оргпреступностью. Затем был переведен на должность заместителя начальника УСБУ Николаевской области. А после увольнения из службы работал в Одесской обладминистрации помощником губернатора Максима Степанова, оставаясь при этом в статусе офицера действующего резерва СБУ.

Работая помощником губернатора Степанова Максим Вихор курировал коммуникации губернатора и ОГА с силовыми ведомствами. А после увольнения губернатора Степанова, Максим Вихор подал документы в Генпрокуратуру на устройство на работу. Интересно, что Максим Вихор также как и новый глава одесского УСБУ Виталий Харченко, принадлежит к команде нового заместителя главы СБУ Владислава Бухарева. С Бухаревым Максим Вихор познакомился еще в начале 2000-х.

По декларации Максима Вихора он владеет небольшим домом на 58 кв.м. и земельным участком на 9,6 соток в Голой Пристани Херсонской области. В Одессе прокурор живет с семьей - женой и тремя детьми в арендуемой квартире. Согласно декларации у нового прокурора хранится 180 тысяч гривен, а у его жены - 550 тысяч. Ездит Максим Вихор на 9-летнем Volvo ХС60.

Ранее "Страна" сообщала, что Рябошапка уволил человека Авакова с поста прокурора Харьковской области.

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