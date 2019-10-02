Больше половины украинцев поддерживают проведение на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей местных выборов после получения контроля над всей неподконтрольной территорией.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Социологи 21-25 сентября опросили 2 тысячи респондентов старше 18 лет.

Оказалось, что 53% респондентов за проведение местных выборов на Донбассе после получения контроля над всей его территорией, против - 19%. Выборы под контролем ОБСЕ (как это прописано в "формуле Штайнмайера") поддержали 43% опрошенных, не поддержали - 27%.

А что касается подписанной 1 октября в Минске "формулы Штайнмайера", две трети опрошенных не смогли оценить эту инициативу, 23% высказались против этой идеи, 18% - поддержали ее.

При этом 68% опрошенных считают Россию страной-агрессором в отношении Украины. 23% - противоположного мнения, 10% - не определились. При этом на западе и в центре не менее 70% считают Россию агрессором, на юге таких - половина, на востоке 40% (здесь 47% - противоположного мнения). А среди сторонников партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" две трети респондентов не считают Россию агрессором.

Оказалось, что более половины опрошенных поддерживают невоенные меры по урегулированию вопроса оккупированного Донбасса: 34% выступают за прекращение военных действий и признание этих территорий временно оккупированными, замораживание конфликта, 23% - за предоставление этим территориям статуса автономии в составе Украины.

Зато 23% выступают за продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на всем Донбассе и только 6% - за отделение этих территорий от Украины.

Военный путь решения вопроса имеет наибольшую поддержку среди жителей запада страны, предоставление автономии оккупированным территориям - на юге и востоке. Больше всего сторонников автономии оккупированного Донбасса среди сторонников партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", военного решения вопроса - среди сторонников "Европейской Солидарности" и "Голоса".

Введение миротворцев ООН на неподконтрольные территории Донбасса, но без российского контингента поддерживают 55%, против - 26%. Этих же миротворцев, но с российским контингентом поддерживают только 17% опрошенных, против - 61%.

А вот амнистию участников незаконных вооруженных формирований, воюющих на стороне т.н. "ДНР" и "ЛНР" не поддерживают 48%, поддерживают - 27%. Предоставление права местным советам оккупированных территорий создавать отряды народной милиции не поддерживают 43%, поддерживают - 27%. Большая часть респондентов, поддержавшая эти непопулярные решения, - сторонники партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Напомним, 2 октября у Кучмы подтвердили текст формулы Штайнмайера, где нет ни вывода войск, ни контроля над границей. Его представительница опубликовала фото письма на имя Сайдика, которое подписала украинская сторона.

Подробнее о том, что означает подписание формулы Штайнмайера можно прочитать здесь.

Какие последствия для ситуации в Украине будет иметь формула Штайнмайера можно прочитать здесь.