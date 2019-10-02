В украинском парламенте был замечен iPhоnе 11, который производители презентовали менее месяца назад. Счастливым обладателем последней модели яблокофона оказался 32-летний Александр Салийчук из "Слуги народа".

Как заметил корреспондент "Страны", депутат не выпускает свой новый смартфон из рук. Он все время проверяет мессенджеры и социальные сети.

Фото: "Страна"

Салийчук прошел в Раду по списку "Слуги народа" под 76 номером. Он был представителем Зеленского в Ровенской области. Совладелец и директор ООО "Первый мясной дом" (ТМ "Гощанские колбасы").

Отметим, что iPhоnе 11 на 64 Gb стоит около 26 000 гривен. Напомним, что на прошлой неделе народные депутаты получили свою первую зарплату, которая в среднем "грязными" составляет около 40 000.

Ранее "Страна" писала о том, что чемпион мира Жан Беленюк, уснувший в Раде, рассказал, что займется депутатством после Олимпиады-2020.

Также мы сообщали, что депутат Дмитрий Соломчук носит в Раду кроссовки стоимостью более 14 000 гривен.