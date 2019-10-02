Верховная Рада сегодня, 2 октября, во втором чтении приняла законопроект № 1029, который отменяет госфинансирование партий, набравших менее 5% голосов избирателей на парламентских выборах. За проголосовали 237 нардепов, большинство из них - из фракции "Слуга народа".

Объемы финансирования политсил, которые попали в парламент, сокращается вдвое. "...уменьшение вдвое ежегодного финансирования политических партий, повышение проходного барьера для них с 2% до 5%", - говорится в тексте закона. Однако право на госфинансирование будут иметь исключительно партии, набравшие на выборах не менее 5% голосов (ранее было 2%).

Также отмечается, что в законе Украины "О политических партиях" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2001 г., №23, ст. 118; 2015 г., №49-50, ст. 449) в статье 172 слова "две сотых размера" заменить словами "одна сотая размера", а в статье 73 слова и цифру "не менее 2 процентов" заменить словами и цифрой "не менее 5 процентов". То есть изменения предусматривают, что ежегодно партиям будут выделять сотую часть от минимальной заработной платы, умноженную на количество избирателей по многомандатному избирательному округу на последних выборах в Раду.

Сегодня, чтобы попасть в Верховную Раду, партии должны преодолеть 5% барьер. Псоел парламентских выборов право на получение государственного финансирования уставной деятельности получили 11 политических партий. 5% барьер прошли только "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос".

Среди партий, которые набрали не менее 2% голосов избирателей, но не прошли 5% барьер и будут лишены финансирования оказались: "Радикальная партия Олега Ляшко", "Сила и честь", "Оппозиционный блок", "Украинская стратегия Гройсмана", "Партия Шария" и "Всеукраинское объединение "Свобода".

Кстати, в 2019 году Нацагентство по предупреждению коррупции должно распределить между парламентскими политическими партиями 565,7 миллионов гривен.

Напомним, что прошедшим в Раду партиям раздадут полмиллиарда гривен.

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