Вчера, 2 октября, донецкий Шахтер в тяжелейшем поединке Лиги чемпионов вырвал на "Сан-Сиро" победу у Аталанты со счетом 1:2. И одним из главных героев матча стал вратарь горняков и сборной Украины Андрей Пятов. На 16 минуте матча он отбил удар с 11-метровой отметки в исполнении мощного полузащитника хозяев Йосипа Иличича.

Для нашего кипера это уже пятый 11-метровый удар, который он отразил в Лиге чемпионов. Ранее его не смогли пробить с точки Марко Борьелло (Рома, 2011 год), Халк (Порту, 2014), Николе Джурджич (Мальме, 2015) и Серхио Агуэро (Манчестер Сити, 2017).



Таким образом наш Андрей Пятов сравнялся с Петром Чехом и Хансом-Йоргом Буттом, которые также отразили по пять пенальти в Лиге чемпионов. Вся эта троица занимает почетное второе место. Но есть важный момент - и Чех, и Бут уже завершили свои карьеры. А у нашего Андрея Пятова появился прекрасный шанс догнать и перегнать Короля 11-метровых, легендарного вратаря Реала Икера Касильяса (сейчас играет за Порту - Ред.).

На счету испанца семь отбитых 11-метровых ударов в Лиге чемпионов. Но Порту в этом сезоне не пробился в групповой раунд главного европейского турнира.

Ранее "Страна" сообщала, что наставник Аталанты прокомментировал встречу с Шахтером.