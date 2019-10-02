В четверг, 3 октября, в западных областях Украины ожидается дождливая погода, на остальной территории страны будет сухо и довольно тепло. Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, осадки в западных областях завтра будут умеренными и даже сильными. Диденко предупредила тех, кто находится в Карпатах, о том, что нужно быть осторожными, ведь с 3 октября в горах будет дождливо и холодно.

На остальной территории страны в четверг удержится сухая погода. В западных областях похолодает до +11...+17 градусов. В большинстве областей ожидается +17...+24 градуса. В Киеве 3 октября без осадков и тепло: +22, +23 градуса. А уже 4 октября погода в столице изменится: похолодает и пройдут дожди.

"В ближайшей перспективе четверг будет самым теплым днем, кроме запада Украины, дальше будут пуховики, шарфы к носу, шапки на глаза и, страшно сказать, возможно, и перчатки. Дождям будто и радуюсь, холоду - не буду лицемерить - нет. Нафотографуйте пока красивые деревья и кусты, потому что вскоре будет уже из листочков каша, а не осенняя желтая теплая музыка", - написала Диденко.

Скриншот, карты: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, 2 октября в Украину вернулось летнее тепло.

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