В Европейском Союзе считают, что так называемая формула Штайнмайера может привести к дальнейшим усилиям с целью выполнения Минских договоренностей в полном объеме. Так прокомментировала результаты заседания Трехсторонней контактной группы в Минске и подписание письма с согласием Киева имплементировать "формулу Штайнмайера" пресс-секретарь высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Итоги вчерашней дискуссии Трехсторонней контактной группы в Минске, в том числе, в отношении так называемой "формулы Штайнмайера", - это шаг, который, как можно надеяться, может привести к дальнейшим усилиям по полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами", - заявила она.

Косьянчич также отметила, что это, "со своей стороны, является ключом к достижению прочного мирного решения конфликта на востоке Украины". "Европейский Союз неизменно поддерживает работу в Нормандском формате, Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ в их усилиях по содействию осуществления Минских соглашений. ЕС остается твердым в полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - подчеркнула представитель ЕС.

Ранее "Страна" писала о том, что Кучма отказался ставить подпись под "формулой Штайнмайера" рядом с представителями т.н. "ЛДНР", поэтому ее согласовали с помощью писем.

Также мы сообщали, что опубликован полный текст "формулы Штайнмайера", подписанной Кучмой 1 октября.