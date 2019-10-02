Верховная Рада сформировала временную специальную комиссию (ВСК) по вопросам правового статуса ветеранов войны. Такое решение поддержали 340 народных депутатов на пленарном заседании парламента в среду.

Комиссия будет анализировать практику применения законодательных актов по вопросам правового статусу ветеранов войны, в том числе их социальной защиты. Члены ВСК проанализируют соответствие подзаконных нормативно-правовых актов по правовому статусу ветеранов законам Украины.

Среди полномочий комиссии – внесение на рассмотрение парламента и комитета по вопросам социальной политики, комитета по вопросам здоровья нации относительно планирования развития законодательства в сфере прав ветеранов.

В состав ВСК вошли 12 народных депутатов, возглавила ее народный депутат из фракции "Европейская солидарность" 24-летняя Яна Зинкевич, заместителем стала нардеп от "Голоса" Леся Василенко.

Напомним, что Зеленский анонсировал новый законопроект, который определяет статус ветеранов и добровольцев.