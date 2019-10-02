Бывшего главу украинского правительства Арсения Яценюка сейчас рассматривают на должность первого вице-премьера в Кабинет министров Алексея Гончарука.

Об этом "Стране" сообщили источники в Кабмине.

Мотивом назначения Яценюка называют необходимости провести сложные переговоры с МВФ о возобновлении сотрудничества и открытия новой кредитной программы Фонда. Экс-премьер, который обладает большими связями на Западе, по мнению лоббистов его кандидатуры, может эти переговоры успешно финализировать.

По данным источников "Страны", кандидатуру Яценюка лоббирует его однопартиец по "Народному фронту" глава МВД Арсен Аваков, а также влиятельный олигарх Виктор Пинчук. Последнему приписывают влияние на значительную часть Кабмина, в частности министра экономики Милованова.

По мнению источников, вероятность назначения Яценюка на данный момент "чуть выше 50 процентов". Против его назначения работает крайне высокий антирейтинг экс-премьера и многочисленные коррупционные скандалы, в которых он был замешан. А также его и Пинчука связи с демократическим крылом в американском истеблишменте, что может ухудшить отношения с аминистрацией президента США Дональда Трампа.

Арсений Яценюк возглавлял украинское правительство в 2014-16 гг. Кроме того, он является лидером партии "Народный фронт", которая не участвовала в выборах 2019 года в Раду. Вероятной причиной этого являются низкие рейтинги политсилы, так и самого Яценюка.

Напомним, еще в первый день новой работы правительства Гончарука политолог Алексей Бортник заявил, что в новом правительстве Гончарука нет "новых лиц", так как 90% министров работали с предыдущим Кабмином. Также мы писали, что друг Яценюка остался руководителем государственного Ощадбанка.