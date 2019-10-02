Полузащитник итальянской Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский, который вышел на замену в матче Лиги чемпионов против донецкого Шахтера, рассказал об игре и о том, почему три очка достались "черно-оранжевым".

Об этом он после матча заявил каналу Футбол 1.

"Справедливый ли результат? Думаю, если бы вничью закончили - было бы более справедливо. В конце был открытый футбол, Шахтер старался играть на контратаках. У нас были моменты, например, Муриэль здорово на фланге разобрался.

Возможно, в моменте со вторым голом нужно было сыграть поумнее, мелко сфолить. Но перед этим было нарушение. Судья сказал, что был опасный момент. Надеялся, что будет штрафной, ведь был удар в ногу.

У нас график - три матча за шесть дней. УПЛ и Серия А - совсем разный уровень. Видно было, что по агрессивности не так сыграли, как хотели. Но если брать в общем, были неплохие атаки, в обороне прессинговали неплохо. Но чуть не повезло. Думаю, Шахтеру больше повезло, поэтому и победили.

В чемпионате мы играли с Сассуоло. Это тоже хорошая команда, но мы все забили в первом тайме. Сегодня же не удалось забить, пенальти не реализовали. Было много моментов.

Была фантастическая атмосфера на стадионе. Из Бергамо приехало много болельщиков. Обидно за такой результат.

Удивил ли Шахтер? Как ожидалось, так они и сыграли. Это хорошая команда с хорошими исполнителями, быстрыми футболистами в атаке. Считаю, что мы тоже показали хороший футбол", - рассказал Руслан Малиновский.