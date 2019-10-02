На прошлой неделе депутаты ІХ созыва получили первую зарплату. Но двое нардепов обещали с ней расстаться, так как в начале сентября 51-летнего Сергея Литвиненко и 40-летнюю Елену Копанчук из "Слуги народа" поймали на кнопкодавстве.

Несмотря на прописанный пункт исключения из партии СН, кнопкодавов помиловали. В качестве искупления Литвиненко и Копанчук с трибуны параламента пообещали отдать первую депутатскую зарплату на благотворительнось. Отметим, что "грязными" первая зарплата нардепа Литвиненко составила 42 000 гривен, а Копанчук – 43 300 гривен. "Страна" решила узнать выполнили ли нардепы свое громкое обещание.

Сергей Литвиненко, фото: "Страна"

"Нардеп Литвиненко не забыл, - говорит его пресс-секретарь Лариса Ткач. – Он уже перечислил 26 тысяч гривен троим украинцам, которым требуется помощь: 10 000 гривен Валентине Гомонец из Ровно на операцию в онкоцентре, по 8 тысяч получили Ирина Мычка из Ровенской области для дочери с диагнозом астма и Ольга Харечко из села Кричильск (Ровенсая область) для больной дочки с паховой грыжей. Остальную сумму на днях мы отправим двум семьям погибших воинов в зоне АТО".

Елена Копанчук, фото: "Страна"

Что касается Елены Копанчук и ее первой зарплаты, внятного ответа мы не получили. Сама депутат перенаправляет на пресс-секретаря, который в свою очередь, информацией, касательно расплаты за кнопкодавство не владеет.

Напомним, "Страна" разбиралась, почему за неперсональное голосование "слуг народа" не лишают мандата.

Также мы писали, что в "Слуге народа" решили наказывать нардепов-кнопкодавов штрафами от 51 тысячи.