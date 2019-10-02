Доллар активно дорожает помощью населения и штурмует новый психологический уровень. В среду, 2 октября, межбанк открылся с роста курса "американца" на 33 копейки - до 24,85-24,99 грн/$. Об этом сообщает UBR.ua со ссылкой на главу управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрия Гриненко.

Нацбанк очень быстро отреагировал на это подорожание. Вышел на безналичный рынок с продажей доллара по 24,79 грн/$, и реализовал, по разным оценкам, порядка $30 млн. На этой интервенции межбанк сначала поднялся к 24,84-25,0 грн/$, но после произошел курсовой откат.

Финансисты уверяют, что повышенный спрос на валюту схлынул. Возможно НБУ больше не придется продавать валюту, чтобы выровнять ситуацию на торгах.

"Повышенный спрос на валюту, в первую очередь, связан с повышенным спросом на доллар со стороны населения. После запуска сервисов по покупке-продаже инвалюты в смартфонах и интернет-банкингах людям сильно упростили приобретение СКВ. Казначеи подтверждают, что интернет-покупки доллара составляют порядка 50% от всех текущих приобретений населения!, - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Вслед за межбанком активно растут цены наличного валютного рынка. Средняя стоимость доллара на продаже людям утром подскочила на 30 копеек, и оказалась в широком коридоре - 25,20-25,50 грн/$. Минимальный курс достиг 24,80 грн/$ (его держит, в частности, государственный Укргазбанк), максимальный - на 25,80 грн/$. При этом выкуп валюты у населения происходит в рамках 24,30-25,10 грн/$.

Активное подорожание доллара на межбанке началось с этого понедельника, 30 сентября. Как только бизнес стал придерживать валютную выручку, а иностранцы не вышли с активными продажами "американца" из-за скромного аукциона Минфина по продаже новых выпусков ОВГЗ. Каждый день безналичный курс доллара прибавлял более 20 копеек, а 1 октября он поднялся еще на 29 копеек, и межбанк закрылся в рамках 24,62-24,66 грн/$.

Ранее "Страна" писала о том, что в обменниках Украины резко подорожал доллар.

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