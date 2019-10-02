Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма, который 1 октября подписал "формулу Штайнмайера", не хотел оставлять свою подпись на одном документе с представителями т.н. "ЛНР" и "ДНР". Об этом пишет РБК.

Из-за позиции Леонида Кучма стороны не подписывали единый документ, а направили пять отдельных писем на имя представителя ОБСЕ в контактной группе Мартина Сайдика (со стороны ОБСЕ, Украины, России, так называемых "ЛНР" и "ДНР"). Как пояснил собеседник издания, для Кучмы вопрос подписания документа был очень болезненным, так как он несет политические репутационные риски.

Напомним, 2 октября у Кучмы подтвердили текст формулы Штайнмайера, где нет ни вывода войск, ни контроля над границей. Его представительница опубликовала фото письма на имя Сайдика, которое подписала украинская сторона.

Подробнее о том, что означает подписание формулы Штайнмайера можно прочитать здесь.

Какие последствия для ситуации в Украине будет иметь формула Штайнмайера можно прочитать здесь.