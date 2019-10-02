Лига Европы. Михайличенко взял в Швейцарию на матч против Лугано 21 футболиста
Сегодня, 2 октября, киевское Динамо вылетело в Швейцарию, где проведет матч второго тура группового этапа Лиги Европы против Лугано.
В 10:45 из аэропорта "Борисполь" чартерный рейс с динамовской делегацией вылетел в немецкий Фридрихсхафен, откуда автобусом наша команда доберется до швейцарского города Санкт-Галлен, как передает пресс-служба "бело-синих".
В Швейцарию Алексей Михайличенко взял следующих футболистов:
Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Владислав Кучерук,
Защитники: Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кендзера,
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Георгий Цитаишвили, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский,
Нападающие: Фран Соль, Жерсон Родригес, Артем Беседин.
Напомним, матч Лугано - Динамо состоится завтра, 3 октября, начало в 22:00 по киевскому времени.
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