Сегодня, 2 октября, киевское Динамо вылетело в Швейцарию, где проведет матч второго тура группового этапа Лиги Европы против Лугано.

В 10:45 из аэропорта "Борисполь" чартерный рейс с динамовской делегацией вылетел в немецкий Фридрихсхафен, откуда автобусом наша команда доберется до швейцарского города Санкт-Галлен, как передает пресс-служба "бело-синих".

В Швейцарию Алексей Михайличенко взял следующих футболистов:

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Владислав Кучерук,

Защитники: Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кендзера,

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Георгий Цитаишвили, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский,

Нападающие: Фран Соль, Жерсон Родригес, Артем Беседин.

Напомним, матч Лугано - Динамо состоится завтра, 3 октября, начало в 22:00 по киевскому времени.

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