Каждый год украинцы отмечают День учителя в первое воскресенье октября. Праздничный день в этом году выпадает на 6 октября. Обычно педагогов поздравляют заранее, поэтому в школах и университетах, День учителя отметят, в пятницу, 4 октября.

К этой дате часто организовывают концерты, а работников сферы образования награждают премиями, почетными званиями, грамотами. По традиции учителям приносят цветы и подарки, правда, в последнее время многих родителей просят не появляться в школах с презентами.

Как сегодня отмечают День учителя и какие существуют традиции.

История праздника

Украина отмечает День учителя с 1965 года. Обычно в этот день школьники дарят учителям цветы, открытки, пишут на доске поздравления, украшают класс шариками, плакатами, фотографиями на тему школьной жизни. Иногда в этот день устраивают праздничные концерты, открытые уроки с чаем и сладостями или дни школьного самоуправления.

В последние годы в честь Дня учителя украинцы проводят флешмобы в соцсетях, вспоминая свою первую учительницу, любимого или самого харизматичного педагога, школьные традиции и наиболее пригодившиеся в жизни знания.

Подарки: дарить или не дарить

В последнее время у учащихся и их родителей все чаще возникает вопрос, дарить или не дарить подарки и цветы учителям. С одной стороны, это дань традиции, с другой - в Минобразовании выступают против подарков и знаков внимания, приравнивая это к взяткам, а в некоторых чатах накануне праздника родительские комитеты предупреждают, что с цветами в учебные заведения лучше не приходить. Правда, такие замечания остаются на уровне рекомендаций, так что каждый ученик и школа сами решают, как поступать.

Те же, кто решит, что подарки нужны, обычно выбирают цветы, сувениры, канцелярию, рамки для фотографий, ежедневники, книги, торты, пряники, статуэтки, настенные плакаты.

Традиции праздника

В Украине есть много традиций связанных с Днем учителя. Вот некоторые из наиболее популярных: