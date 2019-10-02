Национальный банк Украины продлил переходный период внедрения стандарта IBAN и дал возможность до 2020 года переводить деньги по паре реквизитов. Об этом сообщается на сайте НБУ.

В сообщении уточняется, что в банках будут принимать документы на перевод денег по паре реквизитов до 12 января 2020 года включительно. Клиенты финучреждений должны будут указать "Код банка" и "Счет". Уже с 13 января в банках можно будет перечислить деньги только по стандарту IBAN.

"Такое решение предусмотрено постановлением Правления Национального банка Украины от 26.09.2019 № 118 "О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 28 декабря 2018 года № 162", который вступает в силу с 02 октября 2019 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вся банковская система Украины перейдет на европейский стандарт для банковских счетов IBAN.

С 1 ноября применение IBAN станет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранных валютах, в том числе при трансграничных переводах.

Ранее "Страна" писала о том, что налоговики затребовали у украинских банков данные о счетах всех их клиентов.

Также мы сообщали, что Госказначейство без обещанного ранее переходного периода изменило реквизиты для уплаты ЕСВ.