В Кремле заявили, что дата встречи в нормандском формате будет определена только после того, как в Петровском и Золотом завершится согласованное ранее разведение войск. Об этом со ссылкой на помощника президента РФ Владислава Суркова пишет ТАСС.

"Окончательное согласование даты саммита нормандской четверки произойдет после того, как будет практически завершено и подтверждено разведение сил в Петровском и Золотом. При нормальном развитии событий на это уйдет около двух недель", - сказал Сурков.

По его словам, возможно, также состоится предварительная министров иностранных дел "нормандской четверки". После нее будут выполняться условия, необходимые для встречи лидеров.

Напомним, Зеленский 1 октября объявил о начале разведения войск в Петровском и Золотом.

Также мы писали, что в ОБСЕ заявили, что датой разведения сил в Золотом и Петровском на Донбассе назначено 7 октября.