Известный народный депутат от партии "Слуга народа" из Днепра Максим Бужанский похвастался в Facebook накачанным телом. На своей странице нардеп выложил фото из тренажерного зала.

Фото: facebook.com

Но самым интересным оказалось не тело Бужанского, а комментарии под его фотографией.

"Пора уже как-то применять физическую силу", - написал в комментариях глава Офиса президента Андрей Богдан. "Запросто, ждем подання Генпрокурора на Петра Алексеевича))", - ответил Бужанский, непрозрачно намекая на дело против экс-президента Петра Порошенко.

Фото: facebook.com

Напомним, что Бужанский заявлял, что не поддержит назначение Супрун в новый Кабмин.

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