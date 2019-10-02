Паломники-хасиды, отпраздновавшие Новый Год по иудейскому календарю (Рош-ха-Шана) в Умани Черкасской области, организовано выезжают из города. Об этом сообщается на сайте ГУНП Черкасской области.

"По состоянию на 10 часов утра из Умани выехало более восьми тысяч паломников. Как сообщалось ранее, в этом году на празднование Рош-ха-Шана приехали около 27 тысяч паломников из 8 стран мира. Публичный порядок и безопасность граждан во время массовых мероприятий в Умани обеспечивают более 550 полицейских из 12 областей Украины", - говорится в сообщении.

Фото: ch.npu.gov.ua

Уточняется, что за весь период массовых мероприятий в местах паломничества полиция зафиксировала 72 сообщения о возможных правонарушениях, зарегистрировано 15 уголовных производств, среди которых незаконное обращение с оружием, незаконное хранение наркотических средств, кража и грабеж. Чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка в Умани не допущено. Правоохранители продолжают нести службу в местах паломничества по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан.

Ранее "Страна" писала о том, что из горящего дома в Умани спасли пять хасидов, которые готовились к Новому году.

Также мы сообщали, что из Украины выдворили шестерых хасидов, которые приехали в Умань встречать иудейский Новый год.