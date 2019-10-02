Украинская сторона подписала "формулу Штайнмайера", в которой нет упоминания о выводе войск с Донбасса и контроле Киева над границей. Текст формулы опубликовала в Facebook представительница Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Согласно документу, текст "формулы Штайнмайера", которая приняла украинская сторона и подписал Леонид Кучма, выглядит так:

"Настоящий закон вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на досрочных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим проведение местных выборов в упомянутых районах. Он будет действовать на временной основе до дня публикации итогового доклада миссией БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, в соответствии с установленной практикой БДИПЧ ОБСЕ, о соответствии в целом внеочередных местных выборов стандартам ОБСЕ и международным стандартам для демократических выборов, а также украинскому законодательству, в котором дается ответ на вопрос, согласованный в "Нормандском формате", утвержденный Трехсторонней контактной группе и направленный Украиной в ее пригласительной письме и Председательством ОБСЕ Директору БДИПЧ.

Настоящий закон продолжает действовать на постоянной основе в случае, если в итоговом отчете БДИПЧ ОБСЕ будет сделан вывод в соответствии с установленной практикой БДИПЧ ОБСЕ, что внеочередные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинским законодательством, при ответе на вопрос, согласованный в "Нормандском формате", утвержденный Трехсторонней контактной группе и направленный Украиной в ее пригласительном письме и Председательством ОБСЕ Директору БДИПЧ".

Скриншот, фото: Facebook/ Дарка Оліфер

Напомним, на брифинге 1 октября, подтверждая подписание "формулы Штайнмайера" Владимир Зеленский заявил, что граница на Донбассе должна быть под контролем Киева, а без вывода российских войск выборов там не будет.

Между тем, в "ЛДНР" потребовали от Зеленского не ставить условия, а согласовать с ними закон об особом статусе Донбасса. Главари т.н. "ЛДНР" заявили, что контроль над границей Киев не получит.

Подробнее о том, что означает подписание формулы Штайнмайера можно прочитать здесь.

Какие последствия для ситуации в Украине будет иметь формула Штайнмайера можно прочитать здесь.