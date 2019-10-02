В возрасте 80 лет скончался чешский певец Карел Готт, который был очень популярен в Советском Союзе. Об этом сообщает чешское издание Idnes.cz.

Уточняется, что Готт умер во вторник, 1 октября, незадолго до полуночи. Это произошло у него дома, он находился в кругу своей семьи.

В середине сентября певец объявил о том, что страдает острым лейкозом и лечится амбулаторно в пражской больнице. По данным издания, проблемы со здоровьем у него начались в 2016 году, а в ноябре прошлого года ему поставили диагноз рак лимфатических узлов.

"С глубоким горем в душе я сообщаю, что мой любимый муж Карел Готт покинул нас вчера, незадолго до полуночи, после тяжелой и продолжительной болезни. Он ушел из дома, спокойным сном, в семейном кругу", - сказала супруга умершего Ивана Готт.

Карела Готта прозвали королем чешской поп-музыки. Он также получил признание в Советском Союзе и записывал песни на русском языке. Певец начал свою карьеру в 1950-х. Большой популярностью в мире пользуются песни в исполнении Готта из знаменитого чешско-немецкого фильма "Три орешка для Золушки". А в Германии, где певца прозвали соловьем из Праги, в обязательную школьную программу для начальных классов входит песня в исполнении Готта на немецком языке из известного в десятках стран многосерийного мультфильма "Пчелка Майя".

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