Вчера, в Европе, прошли первые матчи второго тура группового раунда Лиги чемпионов. Донецкий Шахтер в Милане, в невероятно тяжелом и драматическом поединке, вырвал победу на последней секунде добавленного времени у Аталанты из Бергамо. Гол забил Манор Соломон с подачи Додо - 1:2 и горняки получили неплохой шанс побороться за место под солнцем.

Поддержать своих земляков на стадион Сан-Сиро пришло 26 022 болельщика Аталанты, и фанам Шахтера, которых было около пяти сотен было невероятно сложно противостоять звуковым атакам "темно-синей" армии.

После матча, пресс-служба Аталанты оперативно произвела подсчеты и заявила, что выручка от проданных билетов на поединок составила ни много-ни мало, а ровно 1 181 215 евро.

Ранее "Страна" сообщала, что тренер Шахтера Луиш Каштру рассказал о первой победе в Лиге чемпионов.