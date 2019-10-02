На заседании Верховной Рады в среду, 2 октября, нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременка с трибуны парламента объявил, что политсила намерена изменить закон об особом статусе Донбасса, исключив из него несколько пунктов, предусмотренных Минскими соглашениями.

"Тот закон, который есть, лично меня не устраивает, потому что в нем есть положение о безусловной амнистии, местную милицию и так далее... Этого не хочет наша фракция и не хочет президент Зеленский", - сказал Яременко.

По словам нардепа, Украина должна получить контроль над территориями, на которых будут проходить выборы - что также не предусмотрено ни Минском-2, ни формулой Штайнмайера.

Также экс-дипломат дал понять, что формулу Украина даже не подписала, а просто согласовала. Да и то сделала это вынужденно, потому что это было условием РФ для всречи "нормандской четверки".

"Формула Штайнмайера - российские условия для переговоров президентов. Юристы понимают важность того, что вчера было подписано. Что нужно нам от этих переговоров? Мы торопимся, потому что каждый день поступают данные о погибших на Донбассе. Да, мы будет настаивать на отведении войск. Это наши условия для проведения выборов. Это те красные линии, которые будем отстаивать мы, депутаты от "Слуги народа", во время подготовки закона об особом статусе. И да, мы не хотим безусловной амнистии. Россия может нам навязывать свою позицию, но мы не переступим эти красные линии", - сказал Яременко.

Напомним, упомянутая депутатом и подписанная 1 октября в Минске "формула Штайнмайера" предусматривает, что закон об особом статусе вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах. Закон начнет действовать на постоянной основе, когда наблюдатели БДПЧ ОБСЕ признают выборы соответствующими всем стандартам.

Между тем, главари "ЛДНР" после подписания формулы потребовали от Зеленского не ставить условия, а согласовать с ними закон об особом статусе. Также они заявили, что не намерены передавать границу под контроль Киева.

Подробнее о том, что означает подписание формулы Штайнмайера можно прочитать здесь.

Какие последствия для ситуации в Украине будет иметь формула Штайнмайера можно прочитать здесь.