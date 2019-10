24-летняя американская супермодель Джиджи Хадид во время модного показа не растерялась и строго выпроводила с подиума забравшуюся туда ради YouTube-славы пранкершу. Инцидент произошел в модном доме Chanel и попал на видео, которое разлетелось в соцсетях.

На видеороликах, которых уже много в сети, видно, как дама в костюме и в шляпе внезапно появляется на подиуме и пытается влиться в поток с моделями. Некоторые камеры запечатлели, как охранники побежали за оказавшейся на подиуме посторонней девушкой. Однако супермодели Джиджи Хадид удалось раньше них добраться до пранкерши, которая в это время пыталась позировать. Именно Джиджи удалось выпроводить незванную "гостью" с подиума, не прерывая показ.

Omg a woman literally just CRASHED the Chanel finale and @gigihadid just bounced her off stage, what an iconic moment pic.twitter.com/Rsk3dJkwKJ