В среду, 2 октября, доллар в пунктах обмена валют в Украине резко подорожал, прибавив в цене за сутки больше 1 грн.

Вчера к вечеру в обменках доллар подорожал на 45 копеек: покупали его в среднем за 24,85 грн, а продавали за 24,94 грн.

А уже утром в среду, 2 октября, стоимость американской валюты поднялась еще выше. Доллар в обменках Украины покупают в среднем за 25 грн, продают за 25,3-25,5 грн. То есть с вечера он прибавил в цене более 50 копеек, за сутки - более гривни.

Обменник в Одессе. Фото: Facebook/ Валерій Болган

Напомним, "Страна" следит за тем, что происходит с курсом доллара на межбанке, в обменках и банках 2 октября.

Также мы писали, что курс гривни опускают экспортеры и украинцы, скупающие доллар через интернет.