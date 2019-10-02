Вчера, 1 октября, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко присутствовал в Милане на матче Лиги чемпионов Аталанта - Шахтер. Причем смотрел игру наш коуч в компании экс-тренера "горняков" Мирчи Луческу.

По информации итальянского ресурса Tuttomercatoweb, Андрей Шевченко до матча встретился с директором "россонери" Паоло Мальдини.

Шевченко дал понять, что примет предложение возглавить Милан, но только при условии, что приступит к работе не раньше ноября, так как сначала хочет вывести сборную Украины на Евро-2020.

Еще одним условием Шевченко стало сохранение за собой поста главного тренера украинской национальной команды, он намерен совмещать роли в клубе и сборной.

Милан пока не принял данное контрпредложение Шевченко. Альтернативным вариантом для клуба является приглашение бывшего тренера Ромы и Марселя Руди Гарсии, однако эта кандидатура вызывает сомнения у руководителей Милана.

Сборная Украины в октябре и ноябре проведет отборочные матчи Евро-2020 против Литвы, Португалии и Сербии. Шансы нашей команды на выход в финальную часть высоки как-никогда.