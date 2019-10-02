В среду, 2 октября, работа Верховной рады началась с почти часовым опозданием из-за затянувшегося заседания фракции "Слуга народа" с участием президента Владимира Зеленского.

Пленарное заседание парламента стартовало в 10:55. В зале присутствовали 398 народных депутатов. Как стало известно, сначала выступят все главы фракций.

Напомним, после вчерашнего подписания формулы Штайнмайера сегодня утром президент Владимир Зеленский встретился с главами парламентских фракций, а затем долго заседал с "Слугой народа".

Ожидается, что в среду основным вопросом для обсуждения в Верховной Раде станет обсуждение подписанной вчера формулы Штайнмайера - комплекса мер по проведению выборов на Донбассе и предоставления ему особого статуса. "Страна" следит за сегодняшей работой парламента онлайн.