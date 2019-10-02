Главари т.н. "ЛНР" и "ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин после подписания в Минске "формулы Штайнмайера" сделали совместное заявление, в котором речь идет о том, что Украина не получит контроль над границей, а президент Владимир Зеленский не должен "диктовать условия" по поводу выборов. Об этом пишет "Корреспондент".

В заявлении речь идет о том, что подписание Украиной "формулы Штайнмайера" гарантирует Донбассу особый статус.

"Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша "народная милиция" и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель", - говорится в заявлении.

Кроме того, в сообщении указано, что т.н. "ЛДНР" намерены продолжать переговоры в Минске, "чтобы прийти к полному самоуправлению и самоопределению".

"И призываем господина Зеленского не диктовать нам условия. Когда он говорит, что выборы на Донбассе пройдут только тогда, когда Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит", - сказано в заявлении.

Кроме того, Пасечник и Пушилин заявили, что закон об особом статусе Донбасса должен быть согласован с ними, по их мнению, президент Украины должен вступить с ними в прямой диалог по этому поводу, а не делать односторонние заявления.

Согласно "формуле Штайнмайера", закон об особом статусе вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах. Закон начнет действовать на постоянной основе, когда наблюдатели БДПЧ ОБСЕ признают выборы соответствующими всем стандартам.

Напомним, ранее в "ДНР" потребовали изменений в Конституции Украины для реализации "формулы Штайнмайера".

Подробнее о том, что означает подписание формулы Штайнмайера можно прочитать здесь.

Какие последствия для ситуации в Украине будет иметь формула Штайнмайера можно прочитать здесь.