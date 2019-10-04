Какой сегодня праздник

4 октября в мире отмечают день улыбки, день защиты животных и начало всемирной недели космоса. На народном календаре - Кондрат и Ипат, которые определяют погоду на месяц. Сегодня День ангела - у Андреев, Даниилов и Дмитриев.

Народные и церковные праздники

Сегодня почитают память апостола Кондрата и священномученика Ипатия. В народе верили, что в этот день трудолюбивые люди могут разбогатеть, если не будут сидеть без дела. Не зря говорили, мол "Кондрат да Ипат богатым богатеть помогает". Погода с этого дня держалась без изменений четыре недели. Если в этот день было ясно и дул северо-восточный ветер - будет холодная зима.

Международные праздники

Во всем мире отмечают день защиты животных. Праздник начали отмечать во Флоренции в 1931 году по инициативе зоозащитников, он призван обратить внимание на проблемы всех обитателей нашей планеты. С 2008 года отмечать праздник и устраивать различные мероприятия стали во всем мире.

С 4 по 10 октября проходит всемирная неделя космоса. в этом году заявлена тема "Луна: дорога к звездам", которая посвящена 50-й годовщиной совершения человеком первого шага на Луне, - 20 июля 1969 года.

В первую пятницу октября отмечают Всемирный день улыбки. Праздник является неофициальным и обязан американскому художнику Харви Бэллу, который придумал для страховой кампании улыбающийся символ, более известный как "смайлик". Праздник улыбки еще отмечают 25 июля и 12 апреля.

События и даты

В 1535 году напечатали первую Библию на английском языке.

В 1582 году Папа римский Григорий XIII ввел григорианский календарь.

В 1675 году голландский физик Христиан Гюйгенс получил патент на карманные часы.

В 1800 году первую доменную печь запустили в Луганске.

В 1812 году в Ялте заложили научно-исследовательское учреждение "Никитский ботанический сад".

В 1900 во Львове начал работать национальный академический театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой.

В 1911 году в Лондоне запустили первый эскалатор.

В 1932 году состоялась свадьба Михаила Афанасьевича и Елены Сергеевны Булгаковых.

В 1965 году папа римский Павел VI посетил США и издал буллу, которая снимала с евреев обвинения в смерти Иисуса Христа.

В 1968 году открыли станцию метро "Черниговская" Киевского метрополитена. Тогда она называлась станция "Комсомольская".

В 2001 году британские ученые расшифровали генетический материал бактерии, которая вызывает чуму.

Сегодня американская актриса Дакота Джонсон отмечает 30 лет. Она стала популярной после роли Анастейши Стил в "50 оттенков серого". До этого снялась фильмах "Социальная сеть" и "Need for Speed: Жажда скорости".

Именины

День ангела у Александра, Андрея, Валентина, Василия, Владимира, Даниила, Дмитрия, Ивана, Иосифа, Ипатия, Исаакия, Константина и Петра.