На утро после подписания формулы Штайнмайера пленарное заседание Верховной Рады открылось лишь в 10:55, поскольку фракция "Слуга народа" проводила свое заседание, на котором присутствует президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает "Интрефакс-Украина".

В сессионном зале Верховной Рады находилось несколько десятков депутатов. Отсутствует фракция "Слуга народа". Перед этим Зеленский провел встречу с председателями парламентских фракций.

Напомним, "гвоздем программы" сегодняшнего дня в Верховной Раде обещает быть обсуждение подписанной вчера формулы Штайнмайера - комплекса мер по проведению выборов на Донбассе и предоставления ему особого статуса. "Страна" следит за сегодняшей работой парламента онлайн.

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