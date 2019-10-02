Перед заседанием Верховной Рады в среду, 2 октября, нардепы от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич и Вадим Рабинович повесили на трибуну плакат против цензуры.

На плакате, вывешенном нардепами, написано: "Я против цензуры". Таким образом депутаты выражают солидарность с телеканалами "112 Украина", NewsOne и Zik, которые сегодня проводят акцию протеста против последних решений Нацсовета по ТВ о лишении каналов лицензии, внеплановых проверках.

Фото: "Страна"

Сегодня, 2 октября, каналы "112 Украина", NewsOne и Zik на полчаса каналы прекратили активное вещание. В знак протеста против цензуры они показывали кадры с людьми, которые находятся в студиях с заклеенными черным скотчем ртами. Коллективы телеканалов настаивают на незаконности решения Нацсовета по ТВ о лишении цифровой лицензии "112 Украина", а также об обращении в суд с требованием лишить лицензии NewsOne.

"Кроме того, что нам хочется говорить, открыто и честно, - есть миллионы людей, которым хочется нас слушать. И если власть лишает их такой возможности, то пусть сегодня будет полчаса позора для Нацсовета. Полчаса позора для чиновников, которые этот Нацсовет покрывают", - заявил гендиректор канала "112 Украина" Егор Бенкендорф.

Напомним, "Страна" ведет онлайн о событиях в Раде после подписания формулы Штайнмайера.

Также мы писали, что телеканал "112 Украина" оспаривает в суде решение Нацсовета о лишении лицензии на вещание.