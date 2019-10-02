Правоохранители нашли стрелка, который 23 сентября обстрелял полицию во время попытки проверить документы. Во время задержания он оказывал сопротивление и снова использовал огнестрельное оружие, преступника ликвидировали. Об этом пресс-служба полиции сообщает в Facebook.

Стрелком оказался гражданин Грузии, которого, по данным правоохранителей, на Родине осудили на 22 года лишения свободы за создание банды, похищение людей и хранение огнестрельного оружия.

Полиция во время спецоперации выяснила, что преступник может скрываться в селе Хотяновка Киевской области. К строительному вагончику, где он мог находиться, прибыли правоохранители на полицейском авто и предложили сдаться. Однако злоумышленник начал стрелять в правоохранителей из двух пистолетов.

"В ответ полицейские применили табельное оружие и ликвидировали стрелка. При этом правонарушитель ранил двух спецназовцев, их доставили в больницу для оказания необходимой помощи", - сообщают в пресс-службе.

Скриншот, фото: Facebook/ Поліція Києва

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