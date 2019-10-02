Украина вчера подписала "формулу Штайнмайера" - документ о выборах на Донбассе и предоставлении ему особого статуса.

Эта новость стала главной сенсацией месяца, который только начался.

Националисты и порохоботы уже назвали подписание "зрадой" и грозят Владимиру Зеленскому майданом. Протестуют и все три майдановские фракции: "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Голос".

Впрочем, от них такая реакция была ожидаемой. Также закономерно, что подписание поддержала "Оппозиционная платформа - За жизнь", выступающая за мир на Донбассе и полную реализацию Минских соглашений.

А вот самый непростой вопрос - как относятся к "формуле" в "Слуге народа". Ведь именно этой партии, представляющей монобольшинство, придется принимать законы, оговоренные в плане Штайнмайера.

Это во-первых, закон о порядке выборов на территориях "ЛДНР". А во-вторых - закон об особом статусе Донбасса. Который нужно продлить или - как вчера предрекал Зеленский - написать новый.

Технически голосов на это хватает с избытком (к тому же инициативы, не противоречащие Минским соглашениям, поддержит и "Оппоплатформа"). Однако решатся ли на это депутаты правящей партии - вопрос, который зависит не только от них. А в том числе от крупных игроков украинской политики - олигархов и топ-чиновников, которые оказывают влияние на ситуацию в целом и на Раду в частности.

Их позицию можно прощупать через то, как освещают ситуацию с формулой крупнейшие телеканалы. "Страна" сделала обзор вечерних выпусков новостей на самых рейтинговых каналах Украины.

1+1

"Плюсы", принадлежащие Игорю Коломойскому, выдали вчера поздно вечером в эфир в целом критический по своему тону сюжет о "формуле Штайнмайера". После краткого описания того, что вчера сказал Зеленский, канал сразу рассказал о тех, кто воспротивился решению президента. И посвятил им едва ли не половину всего сюжета.

В этой части почти 30 секунд длилась прямая речь Петра Порошенко, который заявил о том, что сегодня подписана "формула Путина". Мнения других фракций Рады отсутствовали.

Остальное время шла информация о том, как новость о подписании формулы вывела "несколько сотен людей" на Майдан и Банковую.

Количество явно завышено, однако на телеканале пытались подчеркнуть массовость протеста.

Интересно, что о тех, кто собрался на Майдане, "плюсы" охарактеризовали "людьми без политических флагов".

Флагов действительно не было, однако на площадь пришли несколько депутатов от "Европейской солидарности" (Владимир Арьев, Николай Княжицкий), а также там было множество националистов из "Братства" Дмитрия Корчинского, который тесно сотрудничал с Банковой.

В сюжете о том, что такое формула Штаймайера, она часто именуется "так называемой". И подчеркивается, что в ней "нет и слова по отведению российских войск".

ТРК "Украина"

Тон телеканала Рината Ахметова вначале был нейтральным - диктор вечернего выпуска программы новостей "Сегодня" описала в целом то, о чем сказал Зеленский на брифинге. Затем в эфире пошли комментарии политиков, которые уничтожили нейтралитет.

После заявления Порошенко, "Сегодня" дала почему-то реакцию не действующих политиков, а двух аутсайдеров - Олега Ляшко и партии "Народный фронт". В итоге все три комментария оказались критическими.

В той же последовательности эти комментаторы выступили и в утреннем выпуске.

При этом не было реакций больше ни от одной фракции Рады, кроме "Европейской солидарности". Что странно, ведь она даже не самая большая. Да высказались на тот момент уже все, кроме "Слуги народа". Включая "Оппозиционную платформу", которая озвучила альтернативное мнение и похвалила подписанную "формулу".

Далее в итогах дня прозвучала информация, что президент Франции Эммануэль Макрон встретился с узником Кремля Олегом Сенцовым. Но не было сказано, что Макрон там же, на сессии ПАСЕ, призвал к подписанию "формулы Штайнмайера".

При этом о митингах националистов канал "Украина" вообще не упомянул. В отличие от "плюсов".



СТБ и ICTV

В сюжете программы "Вікна" телеканала СТБ дали, пожалуй, самый полный фрагмент прямой речи Зеленского - без комментариев и обрезок. Правда, сразу после этого запустили сюжет о том, как "террористы" на Донбассе в очередной раз нарушили Минские договоренности.

Что сразу как бы дезавуировало все, сказанное Зеленским.

Митинги националистов тоже прошли мимо внимания телеканала, который, впрочем, имеет более развлекательный формат.

Точно такой же сюжет выпустил еще один канал Виктора Пинчука - ICTV. Сжато передав суть вчерашнего брифинга, он переключился на новости ООС и "террористов". Больше места в программе занял сюжет о "Байденгейте" в США.

О националистах на Банковой и выступлении Порошенко ни СТБ, ни ICTV не рассказали.

Интер

Телеканал, совладельцами которого являются депутат от "Оппозиционной платформы" Сергей Левочкин и бизнесмен Дмитрий Фирташ, в своей вечерней программе "Подробности" дал суть выступления Зеленского на брифинге (сама программа началась всего через 40 минут после брифинга).

И после этого в программе привели слова Эммануэля Макрона о том, что формулу Штайнмайера нужно подписать и выполнять, а также его заявления с приветствием восстановления России в ПАСЕ.

Более ни один телеканал этого факта не упоминал.