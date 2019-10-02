Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир организовали экскурсию по Киеву для звезды Голливуда и продюссера Тома Круза, который заинтересовался местами украинской столицы для съемок нового кинопроекта. Об этом сообщается на сайте КГГА.

Виталий Кличко повез американского актера на Подольско-Воскресенский мост, в парк "Муромец", а Владимир Кличко организовал для гостя обзорную экскурсию над Киевом на вертолете.

Добавим, что Том Круз прилетел в Киев впервые вместе с режиссерской группой.

"Я с Томом Крузом знаком давно. В Киев он приехал впервые. И я очень рад, что всемирно известные режиссеры, актеры, музыканты приезжают в Украину, в наш город, интересуются локациями Киева, снимают здесь клипы, планируют снимать большое кино. Киев становится одной из мировых съемочных площадок", – сказал Виталий Кличко.

Фото: kyivcity.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в честь Тома Круза на "Золотых воротах" появится голливудская звезда.

Также мы видели, как Владимир Кличко прилетел на вертолете в зоопарк под Киевом.