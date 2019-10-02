Латвийско-украинский дуэт Елена Остапенко - Даяна Ястремская пробился в 1/4 финала представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier Mandatory в Пекине с призовым фондом $8,285 млн. Об этом сообщает Укринформ.

Во втором круге парных соревнований Остапенко и Ястремская обыграли посеянных под первым номером Барбору Стрыцову (Чехия) и Се Шувэй (Тайвань) - 6:4, 6:4. Уточняется, что поединок длился 1 час 16 минут.

Путевку в полуфинал турнира Остапенко и Ястремская разыграют с победителями матча - Юлия Гергес (Германия)/Анастасия Севастова (Латвия) - Николь Мелихар (США)/Квета Пешке (Чехия).

Ранее "Страна" писала о том, что Даяна Ястремская удачно стартовала на теннисном турнире Premier 5 в Китае.

Также мы сообщали, что Свитолина обыграла китаянку и вышла в третий круг турнира WTA в Пекине.