В среду, 2 октября, в Грузии умер композитор Гия Канчели, который написал музыку к фильмам "Мимино", "Кин-дза-дза", "Не горюй". Об этом сообщает Imedinews.ge.

Композитору на момент смерти было 84 года. Последние дни он провел в одной из клиник в Тбилиси. У него были проблемы с сердцем.

Гия Канчели стал легендой еще при жизни. Он писал оперы, симфонические произведения, музыку для спектаклей. Его авторству принадлежит музыкальное сопровождение фильмов "Необыкновенная выставка", "Не горюй!", "Мимино", " Голубые горы, или Неправдоподобная история", "Паспорт" и еще около восьми десятков картин. А в 1987 году маэстро получил премию "Ника" за лучшую музыку к фильму "Кин-дза-дза".

Напомним, 1 октября в Москве простились с режиссером Марком Захаровым.

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