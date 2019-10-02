На заседание Верховной Рады в среду, 2 октября, прибудет президент Украины Владимир Зеленский. Об этом со ссылкой на источники сообщает "Украинская правда".

Сообщается, что по состоянию на 09:00 под зданием парламента на улице Грушевского, 5 в Киеве начали собираться националисты.

Фото: strana.ua

Как передает с места корреспондент "Страны" радикалов на самом деле очень мало.

Отметим, что акция протеста под Верховной Радой связана с подписанием 1 октября на заседании ТКГ в Минске "формулы Штайнмайера". Ее активно анонсировали порохоботы в социальных сетях.

Из-за "формулы Штайнмайера" вечером 1 октября около двух сотен активистов пикетировали Офис президента. Среди участников акции были представители партии Святослава Вакарчука "Голос", "Нацкорпуса", "Нацдружин" и ВО "Свобода". Порохоботы и националисты собирались на Майдане.

Между тем, Порошенко еще в 2016 году готовился имплементировать "формулу Штайнмайера".

Согласно "формуле Штайнмайера", закон об особом статусе вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах. Закон начнет действовать на постоянной основе, когда наблюдатели БДПЧ ОБСЕ признают выборы соответствующими всем стандартам.